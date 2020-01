Gregoretti, Iv: Calendario lavori lo deciderà capigruppo Senato domani

Roma, 14 gen. (LaPresse) - "Per noi l'organo che decide i lavori è la capigruppo del Senato che si terrà domani, per Gasparri no". Così Francesco Bonifazi, senatore di Italia Viva, parlando a margine della riunione della Giunta per le Immunità del Senato sul caso Gregoretti. La maggioranza, riferisce l'ex tesoriere del Pd, ha presentato nuove istanze istruttorie in merito al tema dell'interesse pubblico, condizioni igienico sanitarie e chi ha dato l'ordine dello sbarco della nave.

