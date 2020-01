Gregoretti, in ufficio di Presidenza nessuna richiesta rinvio voto

di ddn/dab

Roma, 14 gen. (LaPresse) - Nessuna richiesta di cambiamento del calendario e della data del voto, secondo quanto si apprende, è stata avanzata in ufficio di Presidenza della Giunta per le Immunità del Senato. È quanto si apprende mentre è in corso la riunione sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti.

