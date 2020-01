Gregoretti, in corso incontro capigruppo maggioranza con Casellati

di npf/dab

Roma, 16 gen. (LaPresse) - È in corso a palazzo Madama l'incontro tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati e i capigruppo di maggioranza. Sul tavolo l'esigenza di riequilibrare i componenti della Giunta per il regolamento, che alle 16 verrà investita della possibilità o meno di riunire il 20 la giunta per le Immunità parlamentari sul caso Gregoretti. Dopo il cambiamento delle forze di maggioranza, infatti, Italia Viva e il Gruppo Misto non sono infatti rappresentati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata