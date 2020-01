Gregoretti, Gasparri: Obiezioni Casellati? No impedimenti regolamentari

di ddn/dab

Roma, 14 gen. (LaPresse) - Ha avuto già un via libera dalla Presidente Casellati? "Ho già detto ieri alla Giunta che avevo assunto notizie per cui non ci sono impedimenti regolamentari. La Giunta è un organo para-giurisdizionale che assume decisioni che si riversano anche su terzi che non sono parlamentari". Così il presidente della Giunta per le Immunità del Senato, Maurizio Gasparri, entrando all'ufficio di presidenza convocato per discutere del rinvio del voto su Matteo Salvini, in merito al caso Gregoretti. Non ci sono quindi obiezioni da parte della Casellati? "Non ciao ci sono obiezioni da parte delle regole del Senato" ha replicato all'insistenza dei cronisti.

