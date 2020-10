Gregoretti, difesa Salvini: Non luogo a procedere, fatto non sussiste

di ect

Catania, 3 ott. (LaPresse) - La difesa del senatore Matteo Salvini ha chiesto sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. È quanto si apprende mentre è ancora in corso l'udienza preliminare per il caso Gregoretti.

