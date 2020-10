Gregoretti, difesa Salvini chiede audizione Lamorgese

di ddn/ect

Milano, 3 ott. (LaPresse) - La difesa del leader della Lega Matteo Salvini ha richiesto un approfondimento probatorio da parte del giudice al fine di accertare se le procedure di sbarco indicate nel capo di imputazione sono tutt'ora seguite dal governo Conte 2, anche procedendo all'audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. È quanto si apprende mentre è ancora in corso l'udienza preliminare per il caso Gregoretti.

