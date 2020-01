Gregoretti, De Petris: "Data voto ancora da decidere"

La Giunta per il Regolamento del Senato è riunita per il caso della Nave Gregoretti: deve decidere se lo stop dei lavori dal 20 al 24 gennaio stabilito dalla conferenza dei capigruppo per l'Aula e le commissioni sia valido anche per la Giunta delle immunità, che deve stabilire se mandare a processo Matteo Salvini come chiesto dal Tribunale dei Ministri di Catania. "Bisogna decidere se derogare o meno al limite dei 30 giorni, che scadono a mazzanotte", spiega la senatrice di Leu Loredana De Petris.