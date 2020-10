Gregoretti, Bongiorno: Gup ha convocato Lamorgese, Conte, Di Maio

di mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "Il giudice è entrato in camera di consiglio, alla fine è stata emessa un'ordinanza. È stata accolta la richiesta della difesa e sarà anche sentita la ministra Lamorgese, che dovrà chiarire se la procedura seguita da Matteo Salvini per la Gregoretti avviene tuttora o è stato un unicum di Salvini. Il giudice ha ritenuto di convocare anche il presidente del Consiglio Conte, Di Maio, Toninelli e altri come persone informate sui fatti, ma voglio chiarire che la nostra richiesta era stata solo per il ministro Lamorgese". Lo ha detto l'avvocato Giulia Bongiorno, che assiste il leader della Lega, Matteo Salvini, nel processo a Catania sul caso Gregoretti.

