Gregoretti, Bonafede dispone verifiche dopo incidente Bongiorno a Catania

di dab/ddn

Roma, 3 ott. (LaPresse) - Sono state disposte, da parte del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, verifiche dopo la caduta di una lastra di marmo si è staccata dal muro del Tribunale di Catania, ferendo Giulia Bongiorno tra il polpaccio e la caviglia. La senatrice è l'avvocato difensore di Matteo Salvini nel processo per il caso Gregoretti e si trovava in Sicilia per la prima udienza, assieme al leader della Lega.

