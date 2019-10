Governo, Zingaretti: Va avanti solo se fa cose, altrimenti non ha senso

di abf

Roma, 27 ott. (LaPresse) - "Il governo va avanti fino a quando riesce a dire e fare cose utili per il Paese, altrimenti perde di senso". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiudendo l'assemblea con sindaci, ministri e amministratori dem 'Storie comuni'. "Serve una proposta politica credibile, per me serve una visione di futuro dell'Italia con gambe credibili. Dobbiamo mettere in campo un'idea di Paese: Noi governiamo insieme con il M5S e vogliamo farlo per i prossimi tre anni - ha aggiunto - Abbiamo l'obbligo morale non di fare accordicchi, non dobbiamo ritrovarci nella situazione di agosto, quando avevamo paura".

