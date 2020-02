Governo, Zingaretti(Pd) : Positivo atteggiamento della Lega

di bdr/lcl

Milano, 27 feb. (LaPresse) - "A me non risulta che in questo momento ci sia una crisi di Governo in Italia. C'è un Governo e nessuno ha annunciato una crisi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine di un aperitivo sui Navigli a Milano organizzato dai giovani militanti del Pd.

"Credo che sia positivo l'atteggiamento della Lega, di voler contribuire con delle idee al rischio di una situazione economica difficile", ha aggiunto Zingaretti commentando la proposta del leader della Lega Matteo Salvini di creare un governo di unità nazionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Mi fa piacere che contribuiscano con delle idee - ha aggiunto - ma far cadere il governo non mi sembra una buona idea, anzi...".

