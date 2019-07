Governo, Zingaretti: Non c'è più, crisi non dichiarata ma politica

di lrs

Milano, 31 lug. (LaPresse) - "Noi non abbiamo più un governo. Su autonomia, manovra, necessità di far quadrare i bilanci e Tav non c'è alcun accordo. Non c'è una crisi dichiarata o formalizzata ma c'è una crisi politica". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24.

