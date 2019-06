Governo, Zingaretti: E' nel caos, con Ue figuraccia non degna di Italia

di nbr

Milano, 1 giu. (LaPresse) - "Dopo un anno di governo si guardano i fatti non le chiacchiere o le parole di chi ci governa. I fatti per gli italiani purtroppo sono drammatici. Da oggi innanzi tutto calano le pensioni, il Paese si è fermato ed è a crescita zero, il debito pubblico è esploso, il costo del denaro - ieri lo spread era a 290 - che brucia miliardi che potevano essere investiti nell'economia e il governo è nel totale caos". Lo ha affermato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine della manifestazione in piazza San Giovanni a Roma a tutela delle pensioni e contro il governo, indetta dai sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. "La figuraccia di ieri non è degna di un grande paese come l'Italia e aumenta l'incertezza e la sfiducia nei confronti del paese", ha aggiunto Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata