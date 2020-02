Governo, Zingaretti: Di Maio? Errore la piazza, fibrillazione logora

di egr/npf

Roma, 6 feb. (LaPresse) - "E' evidente che giudico questa iniziativa un errore. Invito Di Maio a guardare al futuro e casomai a dare un contributo sul come questo Governo ritrova in provvedimenti da mettere in campo insieme una sua prospettiva politica. E quando chiedo chiarimento su questa prospettiva di Governo, chiedo forse la cosa più radicale: perché se non c'è questa decisione politica, ho la sensazione che quasi ogni problema è irrisolvibile”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti commenta la manifestazione di protesta lanciata da Luigi Di Maio (M5S) a Circo Massimo su Radio Capital. "E' come se emergesse una difficoltà di queste forze di governo a farsi carico anche dei successi di questo governo. Se così fosse, credo sarebbe opportuno un dibattito franco tra queste forze politiche. E' evidente che questa situazione mette in continua fibrillazione la maggioranza e questo logora tutti, ma anche per questo il Pd non si presterà a questo gioco. Si governa non per fare polemica tutti i giorni", continua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata