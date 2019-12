Governo, Zingaretti: Conte prossimo premier? Lo vedremo

Milano, 22 dic. (LaPresse) - "Conte è un pezzo del campo che si è ricollocato ed è un bene. Lo fa in autonomia, io non sono per il monopensiero. Su chi guiderà il prossimo governo e se saremo coinvolti, lo vedremo". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite dell'intervista di Lucia Annunziata nella puntata di 'Mezz'ora in più' parlando della possibilità che Giuseppe Conte sia nuovamente premier di un prossimo governo.

