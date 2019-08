Governo, Zingaretti a Grillo: Mai dire mai, cambiamo e rispettiamoci

di bdr

Milano, 31 ago. (LaPresse) - "Caro Beppe Grillo, mai dire mai nella vita. Cambiamo tutto e rispettiamoci gli uni con gli altri". Ha risposto così, su Twitter, il segretario del Pd Nicola Zingaretti all'invito del fondatore del Movimento 5 Stelel Beppe Grillo, che in un in video postato sul suo blog ha invitato il Pd a non perdere "l'occasione unica" di governare insieme, invitando i Dem a "compattare i pensieri" e l'alleanza.

