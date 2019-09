Governo, Zingaretti: A Conte e M5S chiediamo lealtà

di mad/dab

Milano, 8 set. (LaPresse) - "Con la nascita di questo governo non c'è nessun tradimento del voto popolare: il governo gialloverde è nato da un'alleanza tra il primo e il terzo partito, questo nasce tra il primo e il secondo. Ai nuovi alleati, al presidente Conte chiediamo una cosa semplice ma rivoluzionaria: lealtà e riconoscimento delle ragioni di tutti, tra nemici non si governa per amore dell'Italia. Dobbiamo cambiare passo tutti insieme. Mettiamo di nuovo al centro le persone". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla festa nazionale dell'Unità a Ravenna.

