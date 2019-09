Governo, voto Rousseau: da iscritti M5S sì ad accordo con Pd

di dab

Milano, 3 set. (LaPresse) - "L'elevato afflusso di utenti sul sistema, in queste prime fasi, ha generato una 'coda' di richieste che ha causato piccoli rallentamenti nell'ordine dei 10 secondi (nello specifico tra le ore 10.41 e le ore 12). È stato, tuttavia, in ogni momento garantito il regolare svolgimento delle votazioni". Così l'Associazione Rousseau nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook, annunciando il voto positivo degli iscritti M5S, che hanno dato il via libera all'accordo di governo con il Pd.

