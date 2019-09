Governo, voto iscritti M5S su Rousseau: sì 79,3%, no 20,7

di dab

Milano, 3 set. (LaPresse) - "Alle ore 18 di oggi, si è chiusa la votazione su Rousseau per decidere se il Movimento 5 Stelle debba far partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte. Di seguito gli esiti delle votazioni certificati dal Notaio che ha assistito alle procedure di voto e ne ha garantito la regolarità: Sì 63.146 voti (79,3%), No 16.488 voti (20,7%)". È quanto si legge sulla pagina Facebook dell'Associazione Rousseau, al termine delle votazioni con cui gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno dato il via libera all'accordo di governo con il Pd. "In considerazione dell'elevato afflusso di votanti, grazie alla nuova Area Voto attiva da 5 mesi, è stato possibile scalare in tempo reale l'infrastruttura sottostante (numero di nodi, scaling dei servizi di backend, capacità computazionale del Db) andando a soddisfare tutte le richieste e garantendo tutti i requisiti in termini di sicurezza e velocità", prosegue il post. "Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle si è confermata l'unica forza politica che dà la possibilità, attraverso la piattaforma Rousseau, a tutti i propri iscritti di partecipare a scelte fondamentali e contribuire alla scrittura della storia del nostro Paese".

