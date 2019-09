Governo, verso intesa: Di Maio agli Esteri, Franceschini a Difesa

Roma, 3 set. (LaPresse) - Luigi Di Maio agli Esteri e Dario Franceschini alla Difesa. Sarebbe stato raggiunto l'accordo a Palazzo Chigi, mentre è ancora in corso il vertice tra Giuseppe Conte premier incaricato e le delegazioni di Pd e M5S, sulla squadra di governo. Lo si apprende da fonti Dem. Il designato Lorenzo Guerini, candidato per il dopo-Trenta, figurerebbe ancora tra i ministri, probabilmente ai Rapporti con il Parlamento. Rossella Muroni di Leu rientrerebbe inoltre tra i papabili per il dicastero degli Affari regionali al posto di Vasco Errani.

