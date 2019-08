Governo, tutti i dl in Cdm approvati 'salvo intese'

di ddn/dab

Roma, 6 ago. (LaPresse) - Il Consiglio dei ministri, riunitosi in seconda battuta in serata, approverà tutti i decreti 'salvo intese'. È quanto si apprende da fonti di governo. I provvedimenti andranno infatti in Gazzetta ufficiale il 28 agosto.

