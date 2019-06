Governo, Toninelli: Salvini sempre in campagna elettorale, ci metta faccia

di mad

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "Salvini, mettici la faccia anche tu. Non stare sempre in campagna elettorale, non dire che sono gli altri che dicono no. La flat tax è nel contratto, il M5S ti sostiene, ma siediti anche tu al tavolo con Tria per trovare le soluzioni. Sulla vicenda delle grandi navi a Venezia, Salvini ha detto che era colpa mia che ho fermato il progetto. Ma non c'era nessun progetto. Basta con questa retorica". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli, intervistato da Radio24.

