Governo, Tajani: Forza Italia è e rimarrà all'opposizione

Milano, 19 feb. (LaPresse) - "Forza Italia è e rimarrà all'opposizione del governo. Nessuno fra di noi si schiererà mai con chi aumenta le tasse, non fa alcunché per la crescita dell'Italia e passa il tempo a litigare per spartirsi le poltrone. Fake news su qualche giornale filogovernativo". Lo scrive sui Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

