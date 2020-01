Governo, Tajani: Deve cambiare, sconfitta sonora M5S

di lrs

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Il governo "certamente deve cambiare.

Qualora dovesse vincere in Emilia-Romagna, il Pd vincerebbe con uno scarto così basso che dimostrerebbe che è fallito il modello di governo del centrosinistra da 70 anni. Il M5S scompare qui e in Emilia-Romagna. E' una sconfitta sonora del principale partito della coalizione. I cittadini non si riconoscono più in questa coalizione" al governo. Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in collegamento con RaiNews24, ha commentato dal comitato elettorale di Jole Santelli, in Calabria.

