Migranti, il governo frena sul Global Compact dell'Onu: "Deciderà il Parlamento"

Conte: "Non andremo a Marrakech". Salvini assicura: "Iniziativa congiunta Lega-M5S, non riusciranno a farci litigare neanche su questo". Ma Brescia (5S): "Patto va sottoscritto assolutamente"

Stop del governo sul Global Migration Compact, lanciato dall'Onu con l'obiettivo di garantire a livello internazionale "una migrazione sicura, ordinata e regolare". "Il Global Migration Compact è un documento che pone temi e questioni diffusamente sentiti anche dai cittadini: riteniamo opportuno, pertanto, parlamentarizzare il dibattito e rimettere le scelte definitive all'esito di tale discussione, come pure è stato deciso dalla Svizzera. A Marrakech (dove il 10 e 11 dicembre si terrà la conferenza intergovernativa sul patto, ndr), quindi, il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", spiega il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una nota.

Dello stesso parere anche Matteo Salvini: "Global compact? Salvini ha un posizione chiara senza invasioni di campo, provo stima per la scelta di Conte che sul modello svizzero ha rimandato al Parlamento l'ultima voce. Ci sarà un'iniziativa congiunta Lega-M5S, non riusciranno a farci litigare neanche su questo. Ho parlato con Moavero, siamo d'accordo".

Tuttavia, tra i pentastellati non tutti la pensano in questo modo. "'Global compact? Va sottoscritto assolutamente'. Queste sono le parole del Ministro Enzo Moavero Milanesi che mercoledì scorso ha risposto in aula ad un'interrogazione a risposta immediata. Le condivido a prescindere dalla partecipazione del nostro governo alla Conferenza di Marrakech. Abbiamo bisogno di una gestione globale dell'immigrazione", scrive ad esempio su Facebook il deputato M5S e presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia. "L'Europa ha fallito e ha lasciato da soli i singoli Stati. Ora che facciamo? Rifiutiamo un tentativo più ambizioso? - aggiunge - Non vedo perché non si debbano valutare ora attentamente le proposte del GlobalCompact per una migrazione sicura, ordinata e regolare".

"Il ministro - insiste Brescia - ha spiegato cosa prevede: nel documento 'sono recepiti principi di responsabilità condivisa, principi di partenariato con i Paesi di origine e di transito e la necessità di contrasto ai trafficanti di esseri umani'. Sono esattamente le stesse cose che chiediamo all'Unione Europea. Il Global Compact va sottoscritto assolutamente. Non cadiamo nelle trappole dell'opposizione su un atto, tra l'altro, non vincolante".

Nel frattempo il Pd attacca. "Il comportamento del premier Conte sul Global Compact, il patto globale sull'immigrazione, è vergognoso", dice senza mezzi termini Maurizio Martina, che aggiunge: " Ha preso impegni internazionali che ora si rimangia, il governo si è spaccato nella sostanza e ha cercato di scaricare sul Parlamento le sue divisioni, mentre l'Italia anche così diventa sempre più lo zimbello globale".

