Governo spaccato sul Tav

La maggioranza si spacca sul Tav. A certificare la rottura nel governo è il voto del Senato sulle mozioni per l'Alta Velocità Torino-Lione. L’Aula boccia quella del Movimento 5 Stelle, contrario all'opera, nonostante i voti dei grillini. Passano invece le mozioni a favore dell'opera presentate da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Pd, che ottiene anche il sì della Lega. Il Carroccio apre la questione politica: "Ci saranno delle conseguenze", avvertono dalla Lega, irritati per il voto dei 5 Stelle. Salvini chiede ai suoi di non andare in ferie. Dem all'attacco: "Il premier Conte salga al Quirinale".