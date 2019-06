Governo, Salvini: Vertice per agenda prossimi mesi, lavoro al centro

di lrs/scp

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "Stasera mi confronto con Conte e Di Maio per organizzare l'agenda di lavoro dei prossimi mesi e anni, che credo ci veda concordi con al centro il lavoro. La battaglia è diminuire il tasso di disoccupazione e si riduce solo diminuendo la richiesta fiscale. Meno tasse vuol dire meno disoccupati: questo è quello che sarà al centro del dialogo con l'Europa". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano.

