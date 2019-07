Governo, Salvini: Svolta storica M5S in Ue, non l'ho capita

di lrs/vln

Helsinki (Finlandia), 18 lug. (LaPresse) - Vuole aprire la crisi di governo come dice Luigi Di Maio? "Io stamattina è dalle 8.30 che parlo di immigrati e di scafisti con tutti i ministri dell'Interno dell'Ue. Quindi, onestamente, le teorie di Di Maio qua in Finlandia arrivano lontane". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier leghista, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Helsinki. "Semplicemente abbiamo preso atto di una svolta storica dei Cinquestelle, che hanno dato fiducia alla nuova presidente della Commissione europea insieme alla Merkel, a Macron, a Renzi e a Berlusconi. Mi sembra un cambiamento evidente che non ho capito", ha aggiunto.

