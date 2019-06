Governo, Salvini: Sto se riesco a tagliare le tasse

di lrs

Milano, 30 giu. (LaPresse) - "Se riesco a tagliare le tasse sto al governo, se non si riesce vado in alpeggio a fare la ricotta. Sono gli italiani che ci pagano lo stipendio". Lo ha detto il vicepremier e segretario leghista, Matteo Salvini, durante un comizio a Cantù, in provincia di Como, trasmesso in diretta Facebook. "Francesi e tedeschi hanno solo da imparare dai nostri imprenditori e artigiani, ma dobbiamo metterli in condizione di lavorare", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata