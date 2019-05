Governo, Salvini: Siamo in due e il 'marito' vuole andare avanti

di dab/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Al di là di come andranno queste elezioni europee, vogliamo andare avanti, per noi non cambia nulla, non chiediamo un ministro in più o una poltrona in più. Vogliamo dare stabilità al governo per altri quattro anni, poi siamo in due... e il marito vuole andare avanti". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento dal palco dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura, a Milano.

