Governo, Salvini: Sì scostamento se ok anno fiscale e interventi scuola

di lrs

Milano, 23 lug. (LaPresse) - "L'eventuale appoggio della Lega allo scostamento di bilancio dipende dal fatto che il governo e la maggioranza accolgano le nostre proposte sull'anno bianco fiscale e interventi su scuola e disabilità. Visto che Conte ha trovato millemila miliardi, una parte di questi vada a coprire l'esenzione totale delle tasse e poi bisogna stabilizzare 50mila precari insegnanti di sostegno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Camera. "Se la maggioranza ci dirà sì, non stiamo chiesti miliardi, è possibile che l'atteggiamento della Lega sia di un certo tipo in Aula. Se ci dicessero di no, i numeri te li trovi da solo", ha aggiunto.

