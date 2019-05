Governo, Salvini: Sentito Conte, lealtà Lega mai in discussione

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Ho sentito il presidente del Consiglio", Giuseppe Conte. "Ribadisco che la lealtà della Lega al contratto e al governo non è mai stata in discussione". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata