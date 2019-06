Governo, Salvini: Se riesco a fare cose che ho in testa vado avanti

di lcr/ect

Milano, 21 giu. (LaPresse) - "Non voglio andare a votare: se riesco a lavorare io non espongo il Paese a 4 mesi di caos economico e finanziario. Se riesco a fare le cose che io ho in testa vado avanti non per 4 mesi, ma per 4 anni". Così il vicepremier Matteo Salvini al Festival del lavoro a Milano intervistato dal vicedirettore di Radio 24 Sebastiano Barisoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata