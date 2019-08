Governo, Salvini: Se non fa le cose parola torna a italiani

di npf

Roma, 1 ago. (LaPresse) - "Io non sto al Governo per guardare le stelle cadenti la notte di S.Lorenzo, io ci sto se posso fare le cose". Se arrivano troppi no l'esperienza di Governo può finire? "Certo. Sto al Governo se il Governo governa e fa le cose, altrimenti la parola torna agli italiani". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Skytg24.

