Governo, Salvini: Se fossi solo potrei fare tante cose velocemente

di lrs

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Se governassi da solo potrei fare tante cose velocemente. Non governo da solo. Sono contento di governare con i Cinquestelle. Non do le colpe ad altri. Ovviamente, se ci sono 10 miliardi per il reddito di cittadinanza... E' chiaro che abbiamo cinque anni davanti per la Fornero, per Equitalia, per le accise. Sono contento di questa manovra che l'anno prossimo di questi tempi vedrà l'Italia crescere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Confitarma, a Roma, a chi gli faceva notare che il taglio delle accise sulla benzina non trova spazio nella manovra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata