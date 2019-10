Governo, Salvini: Se cade unica via è il voto, altro premier sarebbe irrispettoso

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Se cade questo governo l'unica via è il voto. Poi è chiaro che qualcuno pur di non andare a votare aspetta la Befana o mago Zurlì, non è rispettoso". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Radio24. "Mi rifiuto di pensare ad altre alternative a questo governo che non siano le elezioni", aggiunge, "se poi arriverà un altro presidente del Consiglio spero di no, sarebbe irrispettosso nei confronti degli italiani".

