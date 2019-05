Governo, Salvini: Rixi fuori se condannato? Commento realtà non ipotesi

di acp/abf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - "Il caso Rixi? Non commento i se. Rispetto il lavoro dei giudici e parlo della realtà non delle ipotesi". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al Viminale. "Io conto che il governo ci sia anche nei prossimi mesi e anni poi capisco il travaglio e le riflessioni in casa altrui ma io più che offrire proposte non posso", prosegue.

