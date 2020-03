Governo, Salvini: Qualcun altro ha inciuciato in cambio poltrona Cda

di egr

Roma, 2 mar. (LaPresse) - "Mi spiace che qualche alleato di centrodestra veda nelle proposte della Lega voglia di governare con il Pd, con Renzi, con i Cinquestelle. Ragazzi no: dove c'è il Pd non c'è la Lega. Fare queste proposte non significa inciuciare: lo dico agli alleati di centrodestra, non è affatto la Lega a inciuciare, anzi. Semmai è qualcun altro che in cambio di qualche poltrona ha inciuciato in qualche consiglio d'amministrazione nelle scorse settimane, ma fa niente, guardiamo avanti". Così il leader della Lega Matteo Salvini in diretta Facebook commenta le parole di Giorgia Meloni.

