Governo, Salvini: Priorità in ordine, manovra improntata a taglio tasse

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Lavoro, lavoro e lavoro e il lavoro passa dalla riduzione delle tasse. Già in settimana riunirò i responsabili economici della Lega. La rivoluzione fiscale e la manovra d'autunno la vogliamo improntare al taglio delle tasse. Intendo il mandato di ieri a fare il contrario rispetto a quello che c'è stato imposto per il bene dell'Europa e dei mercati". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano, a chi gli chiedeva quale sarà la priorità al governo nel rapporto con i Cinquestelle. "Vogliamo mettere in ordine la priorità e la priorità è il diritto a pagare meno tasse. Su questo presenteremo al presidente del Consiglio, a Di Maio e ai ministri Cinquestelle un progetto" sul tema, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata