Governo, Salvini: Premier senza passare da urne? No

di fbg/mad

Firenze, 22 lug. (LaPresse) - "No!". Così il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, oggi in prefettura a Firenze per la firma del protocollo di intesa tra ministero e Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo 112, ha risposto a chi gli chiedeva se intendesse diventare premier senza passare dalle urne.

