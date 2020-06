Governo, Salvini: Perdono parlamentari ogni giorno, non so quanto andranno avanti

di scp

Torino, 26 giu. (LaPresse) - "Ogni giorno perdono due o tre parlamentari, non so per quanto possano andare avanti così". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3.

