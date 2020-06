Governo, Salvini: Per l'Italia ci siamo ma dopo Conte ci sono elezioni

di lrs

Milano, 5 giu. (LaPresse) - "Dopo Conte ci sono le elezioni. La parola spetta agli italiani, non ci sono giochini di palazzo. Prima ci hanno bellamente ignorato. Adesso che sono in difficoltà, ci chiedono di collaborare. Per l'Italia ci siamo, ma il signor Conte, Pd e Cinquestelle diano un esempio concreto. Io dico modello Genova ma c'è un governo ostaggio della Cgil". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata