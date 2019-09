Governo, Salvini: Pd avanti 1-0 ma ha segnato con rigore inesistente

di lrs

Milano, 4 set. (LaPresse) - "Sono 1-0. Il Pd è in vantaggio, lo ammetto. Hanno segnato. Ma sapete quando vai in svantaggio con un rigore inesistente... Però non ho perso la voglia. Mi sono preso due giorni per stare con mio figlia, ma venerdì sono in Umbria, dove si vota il 27 ottobre". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

