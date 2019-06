Governo, Salvini: Pagare debiti e tagliare tasse

di lrs/ect

Milano, 10 giu. (LaPresse) - "L'Italia ci chiede di più rispetto alla crescita dello zero virgola. L'unico modo per ottenerlo è pagare i debiti e tagliare le tasse". Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio, a Milano, a proposito del vertice con Luigi Di Maio e Giuseppe Conte di stasera.

