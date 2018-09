Governo, Salvini: Ok vertice Chigi, lunedì in Cdm dl sicurezza e migranti

di lrs

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Incontro utile, positivo, raccoglieremo alcune proposte e andiamo avanti spediti con i decreti sicurezza e immigrazione che saranno approvati lunedì in Consiglio dei ministri con il presidente Conte e Di Maio". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando al Salone nautico di Genova. "Mi sono alzato all'alba per bere un caffè per limare gli ultimi passaggi" sui decreti immigrazione e sicurezza. "Non mi sembra che ci siano ostacoli da M5S e Quirinale. Sarà più difficile fare i furbetti", ha sottolineato, per chi arriva in Italia.

