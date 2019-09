Governo, Salvini: Non vorrei essere Di Maio col cappello in sedi Pd

di lrs/dab

Pontida (Bergamo), 15 set. (LaPresse) - "Oggi non vorrei essere un Di Maio che va col cappello in mano nelle sedi del Pd in Umbria, in Emilia e in Calabria a chiedere due posticini, preferisco essere Salvini". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, all'arrivo al raduno di Pontida.

