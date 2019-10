Governo, Salvini: Non stanno bene, porti aperti e tasche vuote

di lrs

Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Questi non stanno bene: porti aperti e tasche vuote. Tasse, manette e cazzate. Togliere il voto agli anziani, dai... Questo è il riassunto di un mese di governo. Ci stiamo preparando al cammino che ci riporterà al governo entrando dal portone principale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, da piazza San Giovanni a Roma in vista della manifestazione di domani pomeriggio del centrodestra, in diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata