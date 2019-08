Governo, Salvini: Non sopporto più i ministri che dicono i no

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - "Non è un momento in cui ci possiamo permettere dei no. E' per questo che io , che sono la persona più paziente del mondo, non sopporto più i no. Abbiamo bisogno di lavoro. Non abbiamo bisogno di ministri che bloccano i cantieri". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, dal palco della Lega a Pescara.

