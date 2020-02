Governo, Salvini: No 'pateracchi' con Pd, ma serve guida con idee chiare

di dab

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "Non pensiamo a nessun inciucio, a nessun governo col Pd, a nessun pateracchio, nessun accordo di palazzo. Ma qui c'è un paese che subisce danni e c'è chi prima dice ovunque che c'è l'emergenza e poi sparisce per due giorni. È evidente che serve qualcuno alla guida del Paese con le idee chiare". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall'aeroporto di Fiumicino.

