Governo, Salvini: Nessuna tassa nuova, non ne inventiamo di nuove

di ddn/ect

Roma, 8 dic. (LaPresse) - "Questo governo non farà nessuna nuova tassa. Il nostro obiettivo è togliere quelle che ci sono e non inventare di nuove". Così il leader della Lega Matteo Salvini in piazza del Popolo a Roma.

